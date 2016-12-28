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Eingestellt

Radiowecker

AJ3200/12

2.1

| (64) Bewertungen

Mit UKW-Radio und vollständig aufgeladenem Smartphone aufwachen

Der Philips AJ3200 Radiowecker lädt jedes beliebige Smartphone, iPhone oder Android-Handy auf, während Sie schlafen. Die flexible Halterung passt perfekt in jede Telefonbuchse. Wachen Sie zu Ihrem Lieblingsradiosender auf, und fangen Sie Ihren Tag vollständig aufgeladen an.

Alle Vorteile anzeigen

Mit UKW-Radio und vollständig aufgeladenem Smartphone aufwachen

  • Universal-Aufladung

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Universal-Ladestationen und Kabelführung ohne Kabelgewirr

Universal-Ladestationen und Kabelführung ohne Kabelgewirr

Kein Kabelgewirr mehr auf Ihrem Nachttisch. Dieser Radiowecker verfügt über drei austauschbare Basisstationen zum Aufladen Ihres iPhones, Android- oder anderen Smartphones. Verwenden Sie das Apple-Lightning- oder 30-polige Ladekabel mit der richtigen Basisstation für Ihr iPhone und/oder die im Lieferumfang enthaltene microUSB-Basisstation für Android- und andere Smartphones. Nachdem Sie das Kabel und die Basisstation verbunden haben, setzten Sie Ihr Smartphone ein, und laden Sie sofort los. Alle Kabel sind dabei ordentlich verstaut.

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.1

von 5

64

Bewertungen

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Diese Bewertung wurde für AJ3200 Klokradio verfasst

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12/08/2016

France

France

Verifizierter Käufer

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

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Diese Bewertung wurde für AJ3200 Radio-réveil verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJ3200 Radio-réveil verfasst

16/02/2015

Deutschland

Deutschland

Beschreibung

Produkt ist gut. Einzig die Ziffernbeleuchtung ist zu hell.

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Diese Bewertung wurde für AJ3200 Radiowecker verfasst

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