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Aufladen Ihres Mobiltelefons im Schlaf
Beginnen Sie mit diesem Radiowecker Ihren Tag voller Energie. Er lädt Ihr Mobiltelefon und USB-Gerät gleichzeitig auf, damit Ihnen nie der Saft ausgeht. Stellen Sie als Alarm Radio oder Summer ein, und lassen Sie sich mit dem doppelten Alarm zu zwei unterschiedlichen Zeiten wecken.
Aufladen Ihres Mobiltelefons/USB-Geräts
Heutzutage verfügt fast jeder über mehr als ein USB-Gerät. Geräte wie Kameras, Gaming-Geräte, Mobiltelefone und tragbare Musikplayer werden normalerweise über USB aufgeladen. Bei Bedarf können Sie einen Konverter mit Micro- und Mini-USB-Anschluss verwenden, um sogar noch mehr Geräte über den zweiten USB-Anschluss des Radios aufzuladen.
Jetzt können Sie nachts, wenn Sie schlafen, nicht nur Ihren eigenen Akku, sondern auch den Ihres Telefons aufladen. Dieser Philips Radiowecker bietet ein integriertes Micro-USB-Kabel, das an der Rückseite befestigt ist und Ihnen Zugriff auf ein stets verfügbares Ladegerät ermöglicht. Sie brauchen weder zusätzliche Befestigungen, noch weitere Kabel, die verloren gehen könnten. Jetzt können Sie Ihr Telefon beim Schlafen immer neben sich haben und es gleichzeitig aufladen. Philips weiß einfach genau, was Ihnen wichtig ist.
Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.
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