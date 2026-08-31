Aufladen Ihres Mobiltelefons über integriertes Micro-USB-Kabel

Jetzt können Sie nachts, wenn Sie schlafen, nicht nur Ihren eigenen Akku, sondern auch den Ihres Telefons aufladen. Dieser Philips Radiowecker bietet ein integriertes Micro-USB-Kabel, das an der Rückseite befestigt ist und Ihnen Zugriff auf ein stets verfügbares Ladegerät ermöglicht. Sie brauchen weder zusätzliche Befestigungen, noch weitere Kabel, die verloren gehen könnten. Jetzt können Sie Ihr Telefon beim Schlafen immer neben sich haben und es gleichzeitig aufladen. Philips weiß einfach genau, was Ihnen wichtig ist.