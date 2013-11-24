Eingestellt
AJ5350D/12
Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken
Mit diesem Philips Radiowecker stehen Sie morgens besser auf. Ein 10 W RMS-Ausgang liefert großartige Musik, während die kostenlose Philips App für ein einfacheres Aufwachen und ein verbessertes Radioerlebnis sorgt. Schließen Sie einfach Ihren iPod/Ihr iPhone an – selbst mit Hülle – um die Hits von Ihrem Gerät zu genießen.
Mit App optimiert
Es gibt keine bessere Möglichkeit, aufzuwachen oder Radio zu hören als mit der neuen Philips HomeStudio App. Laden Sie die App einfach vom Apple App Store herunter, und genießen Sie eine Vielzahl aufregender Funktionen. Die erweiterte Alarmeinrichtung ermöglicht Ihnen beispielsweise das individuelle Anpassen der Alarmeinstellungen, wie z. B. Lautstärke, Dauer, Datum und Ton des Alarms. Zusätzlich bietet die App eine verbesserte Benutzeroberfläche, mit der Sie einfach voreingestellte Radiosender auswählen können.
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.0
von 5
3
Bewertungen
SirWolfen
24/11/2013
Deutschland
Toller Radiowecker mit gut erkennbarem Display und 2 Weckzeiten
Ich habe den Radiowecker jetzt schon über ein Jahr. Er funktioniert nach wie vor einwandfrei. Besonders nützlich finde ich die zwei Weckzeiten, die direkt über eine jeweilige Taste auswählbar sind. Die Zeiten lassen sich auch gut und schnell einstellen. Klanglich erfüllt er vollständig meine Erwartungen in einen Radiowecker. Positiv finde ich auch, dass das Netzteil nicht im Gerät ist. Es ist ein Steckernetzteil welches man weit vom Kopf entfernt in die Steckdose stecken kann. Was ich mir als Verbesserung wünschen würde, wäre die automatische Zeiteinstellung mittels DCF Signal. Das sollte heutzutage Standard sein. So entsteht eine leichte Abweichung der Zeit (1-2 min.) im Laufe von ein paar Monaten. Nicht schlimm, könnte aber besser gehen. Es wäre auch schön wenn sich die Zeit alternativ mit der Zeit des iPhone synchronisieren würde. Denn dieses hat ja auch immer die genaue Zeit über das Internet bekommt. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ5350D Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
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Bowling1957
12/04/2013
Deutschland
Kombination aus Radiowecker und Ladestation ist gut gelungen
Erfüllt in vollem Umfang seinen Zweck und passt gut zu meinem Zimmer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ5350D Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
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valfred
23/07/2013
France
L'alarme ne fonctionne pas
Ce n'est pas si simple. Autant la programmation est aisée, avec ou sans l'application Home Studio. Autant je ne vous dis pas ma surprise quand au moment de me réveiller..... il m'a laissé dormir. En fait, il allume bien l'iphone, mais on dirait qu'il n'y a pas accès, pour monter le son par exemple. Le déverrouillage de l'iphone n'est pas contrôlé, donc, maintenant, je mets l'alarme sur la radio.... Un comble à ce prix
Diese Bewertung wurde für AJ5350D Radio-réveil pour iPod/iPhone verfasst
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