Ich habe den Radiowecker jetzt schon über ein Jahr. Er funktioniert nach wie vor einwandfrei. Besonders nützlich finde ich die zwei Weckzeiten, die direkt über eine jeweilige Taste auswählbar sind. Die Zeiten lassen sich auch gut und schnell einstellen. Klanglich erfüllt er vollständig meine Erwartungen in einen Radiowecker. Positiv finde ich auch, dass das Netzteil nicht im Gerät ist. Es ist ein Steckernetzteil welches man weit vom Kopf entfernt in die Steckdose stecken kann. Was ich mir als Verbesserung wünschen würde, wäre die automatische Zeiteinstellung mittels DCF Signal. Das sollte heutzutage Standard sein. So entsteht eine leichte Abweichung der Zeit (1-2 min.) im Laufe von ein paar Monaten. Nicht schlimm, könnte aber besser gehen. Es wäre auch schön wenn sich die Zeit alternativ mit der Zeit des iPhone synchronisieren würde. Denn dieses hat ja auch immer die genaue Zeit über das Internet bekommt. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen.