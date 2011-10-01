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Eingestellt

Dockingstation für iPhone/iPod

AJ7040D/12

3.3

| (3) Bewertungen

Wachen Sie zu großartigem Sound von Ihrem iPod/iPhone auf.

Starten Sie richtig in den Tag mit Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem iPod/iPhone. Dieses schlanke Dock mit integrierten Bassreflex-Lautsprechersystemen liefert satte, tiefe Bässe und einen hervorragenden Sound. Wenn Sie es vorziehen, können Sie mit dem Dual-Alarm auch vom Radio oder einem Weckton geweckt werden.

Alle Vorteile anzeigen

Wachen Sie zu großartigem Sound von Ihrem iPod/iPhone auf.

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

All-in-One-Fernbedienung für System und iPod/iPhone

All-in-One-Fernbedienung für System und iPod/iPhone

Mit der All-in-One-Fernbedienung von Philips können Sie auf Tastendruck durch Hunderte von Musiktiteln sowohl auf Ihrem Philips Music System als auch auf Ihrem iPod/iPhone navigieren. Dank des Navigationssystems können Sie Hunderte von Dateien durchsuchen und Informationen nach Wiedergabeliste, Album, Künstler, Genre oder Titel anzeigen. Dabei lässt sie sich mit einer Hand bedienen und garantiert eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.3

von 5

3

Bewertungen

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone verfasst

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Diese Bewertung wurde für AJ7040D docking station for iPod/iPhone verfasst

Diese Bewertung wurde für AJ7040D docking station for iPod/iPhone verfasst

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Vorteile

mooi uiterlijk

Nachteile

geluid via FM te zware bas

Diese Bewertung wurde für AJ7040D docking station for iPod/iPhone verfasst

Datum der Benutzung 2018-02-22

Diese Bewertung wurde für AJ7040D docking station for iPod/iPhone verfasst

Datum der Benutzung 2018-02-22

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