Eingestellt
AJ7040D/12
Wachen Sie zu großartigem Sound von Ihrem iPod/iPhone auf.
Starten Sie richtig in den Tag mit Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem iPod/iPhone. Dieses schlanke Dock mit integrierten Bassreflex-Lautsprechersystemen liefert satte, tiefe Bässe und einen hervorragenden Sound. Wenn Sie es vorziehen, können Sie mit dem Dual-Alarm auch vom Radio oder einem Weckton geweckt werden.
Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.
Mit der All-in-One-Fernbedienung von Philips können Sie auf Tastendruck durch Hunderte von Musiktiteln sowohl auf Ihrem Philips Music System als auch auf Ihrem iPod/iPhone navigieren. Dank des Navigationssystems können Sie Hunderte von Dateien durchsuchen und Informationen nach Wiedergabeliste, Album, Künstler, Genre oder Titel anzeigen. Dabei lässt sie sich mit einer Hand bedienen und garantiert eine hohe Benutzerfreundlichkeit.
Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.
3.3
von 5
3
Bewertungen
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone verfasst
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sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
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Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Vorteile
mooi uiterlijk
Nachteile
geluid via FM te zware bas
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Datum der Benutzung 2018-02-22
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