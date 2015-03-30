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Eingestellt

Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Bewertungen

Aufwachen mit großartiger Musik

Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone/iPad über Lightning-Anschluss mit sattem und klarem Sound. Dieser schicke Alarm-Radiowecker verfügt über einen zusätzlichen USB-Anschluss, mit dem Sie ein zusätzliches Gerät gleichzeitig laden können und der Sie rechtzeitig aufweckt.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser iPod/iPhone/iPad Dockingstation

Aufwachen mit großartiger Musik

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone/iPad

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 8 W, UKW, zwei Alarme

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

Neodym-Lautsprechertreiber für einen satten, klaren Sound

mit 8 W RMS Gesamtausgangsleistung

mit 8 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System bietet eine 8W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Diese Bewertung wurde für AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad verfasst

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25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Diese Bewertung wurde für AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad verfasst

Diese Bewertung wurde für AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad verfasst

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