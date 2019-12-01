Eingestellt
Super Lift & Cut
Flexible Scherköpfe
Aquatec-Versiegelung für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur. Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
Abgerundete, reibungsarme Scherköpfe passen sich perfekt an Ihre Gesichtskonturen an und beugen Hautirritationen vor.
Das 2-Klingen-Schnittsystem in den Philips Elektrorasierern hebt das Haar an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab.
4.0
von 5
1383
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Oli.
01/12/2019
Deutschland
Hervorragende Batterie
Ich benutze diesen Rasierer seit fast zwei Jahren und bin grundsetzlich sehr zufrieden. Ich habe noch nie erlebt dass die Batterie leer war, obwohl ich den Rasierer sogar einmal 3Wochen nicht aufgeladen habe. Der Rasierer ist 100% wasserdicht und hat schon sehr viele Erschuetterungen miterleben muessen. Mittlerweile wird der Rasierer etwas "stumpf" was aber verstaendlich ist angesichts der langen Nutzung.
Vorteile
Batterie, Resistent
Nachteile
Mittlerweile etwas stumpf
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/82 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/82 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Dedor
09/05/2017
Deutschland
Preis-Leistungsverhätnis, sehr gut.
Für einen nass/trocken Rasierer im mittleren Preissegment, ein voll und ganz zufriedenstellendes Gerät. Der Rasierer liegt gut in der Hans und bei sachgerechter Handhabung, erzielt er eine glatte und gründliche Rasur. Außerdem wäre noch zu bemerken, dass das Gerät sehr hautschonend arbeitet, also kein Spannen oder Brennen der Haut. Des weiteren gefällt die lange Akku-Laufzeit, ich kann mich mit einer Akku-Ladung ca. 20 mal gründlich rasieren. Fazit: Mehr kann man für diesen Preis nicht verlangen.
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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HJH93
12/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
So leicht
Bin ein ziemlicher Anfänger was das rasieren mit einer Maschine angeht und ich muss sagen, dass dieses Gerät nicht nur in der Handhabung sehr leicht ist, sondern es rasiert auch sehr leicht und gründlich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT750 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT750 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.