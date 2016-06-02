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CD-Soundmachine

AZ1133/12

3.3

| (3) Bewertungen

Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der eleganten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

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  • Lifestyle-Design

  • MP3-CD

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Stereotuner (AM)

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

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3.3

von 5

3

Bewertungen

4
1

02/06/2016

France

France

J'adore mon appareil.

J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.

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Diese Bewertung wurde für AZ1133 Lecteur de CD verfasst

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30/05/2016

France

France

Lit de trés rares MP3

Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.

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17/05/2012

España

España

Negativa

Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.

Diese Bewertung wurde für AZ1133 CD Soundmachine verfasst

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