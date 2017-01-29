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CD-Soundmachine mit Kassette und Radio

AZ127/12

3.5
| (17) Bewertungen
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Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit dem eleganten tragbaren AZ127 können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.
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  • CD

  • Kassette

Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Autostop-Kassettendeck

Autostop-Kassettendeck

0

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

17

Bewertungen

3

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Produkt!

Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ127 CD-Soundmachine verfasst

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17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Vorteile

works very well

Nachteile

nothing to report

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Diese Bewertung wurde für AZ127 CD Soundmachine verfasst

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ127 CD Soundmachine verfasst

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Diese Bewertung wurde für AZ127 CD Soundmachine verfasst

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