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AZ1627/12
Genießen Sie Ihre Musik überall
Möchten Sie die Musiksammlung auf Ihrem tragbaren Audio-Player ohne Kopfhörer wiedergeben? Schließen Sie ihn einfach an der USB Direct-Buchse der Philips CD-Soundmachine an, und genießen Sie Ihre digitale Lieblingsmusik über die leistungsstarken Lautsprecher - jederzeit und überall.
USB
UKW/MW-Stereotuner (AM)
Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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