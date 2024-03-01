Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
BAR300/00
Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?
Lieblingsbohnen einfüllen, Siebträger nach rechts swipen – und fertig ist dein perfekter Espresso! Baristina mahlt die Bohnen mit optimalem Mahlgrad, tampt und brüht mit exaktem Druck. Einfacher geht's nicht: Swipen & genießen – mit Baristina wird jeder zum echten Barista!Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Espressomaschine
Gesamtzeit
recurring payment
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffee-Aroma – direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.
Einfach den Siebträger nach rechts swipen. Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch. Keine Barista-Skills nötig für echten Espresso und Café Crema. Zurücklehnen und genießen.
Siebträger entfernen, kurz ausspülen – das war's schon! Baristina macht die Reinigung schnell, simpel und intuitiv. Keine umständlichen Schritte, denn sie ist für maximale Einfachheit und Komfort gemacht.
Kein Rätselraten, kein Herumprobieren, kein verschwendeter Kaffee. Baristina mahlt mit perfektem Mahlgrad, tampt mit optimalem Druck und dosiert präzise – genau so, wie es für echten Espresso sein muss. Dein persönlicher Barista für zu Hause.
Mit den 16-Bar-Pumpendruck holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen und zaubert eine samtige, reichhaltige Crema – für einen perfekt ausbalancierten Espresso
Egal, ob kräftiger Espresso oder sanfter Café Crema – du entscheidest! Mach den Kaffee nochmal extra intensiv, wenn dir danach ist, und genieße deinen Kaffee genau so, wie du ihn am liebsten magst.
Kompakt genug für jede Küche, stark genug für Kaffee in Barista-Qualität.
Frische Bohnen bedeuten mehr Geschmack und weniger Müll. Kein Plastik, kein Aluminium zum Entsorgen – stattdessen lässt sich der Kaffeepuck perfekt kompostieren.
Baristina wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt. Sie ist energieeffizient*, besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff** und kommt in einer 100% plastikfreien Verpackung.
Baristina zaubert echten Espresso – und das echt leise.
Du wählst deine Lieblingsbohnen und Baristina holt immer das Beste aus ihnen heraus.
Ursprungsland
Energieeffizienz
Technische Daten
Kaffee-Einstellungen
Allgemeine Daten
Service
Nachhaltigkeit
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.