Eingestellt
BG1024/16
1 Kammaufsatz, 3 mm
1 AA-Batterie enthalten
Das einzigartige Hautpflegesystem schützt selbst Ihre empfindlichsten Stellen. So können Sie Ihr Körperhaar auf bis zu 0,5 mm trimmen, ohne die Haut direkt den Klingen auszusetzen.
Schneiden Sie Haare, die in jede Richtung wachsen, mit dem bidirektionalen Trimmer und dem 3 mm-Kammaufsatz. Für dichteres Haar wird ein Vortrimmen empfohlen.
Ihr Nass- und Trockenrasierer ist vollständig wasserdicht, sodass Sie ihn unter der Dusche oder auch außerhalb der Dusche verwenden und leicht reinigen können. Für optimale Ergebnisse vor dem Duschen auf trockenem Haar verwenden.
3.7
von 5
149
Bewertungen
brechab
28/11/2017
Deutschland
bodygroomer einfach klasse
das erste werkzeug zur haarentfernung das nicht die haut verletzt. habe auch direkt im onlineshop von philips gekauft. war bester preis und natürlich auch verbesserte garantie wenn man sich registriert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Heini2010
27/12/2016
Deutschland
Einsame Spitze!
Habe im Intimbereich vieles probiert aber dieses Gerät schlägt alles.Keine Hautreizungn ,keine Verletzung an sehr sensiblen Stellen.Einfache Handhabung und unter der Dusche einsetzbar.Batterielaufzeit kann ich noch nicht beurteilen da ich das Gerät erst eine Woche habe.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Vedi
16/12/2016
Deutschland
Rasiert schmerzfrei
Ich benutze diesen Bodygroomer von Philips,seit 2 wochen Es Rasiert die bereiche die ich davor gemieden habe schmerzfrei. Vorallem Intimbereich rasiert dieser Bodygroomer perfekt. Ich emphele dieses Produkt jeden weiter der Probleme Achsel und Intimbereich hat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.