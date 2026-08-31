DryCare Essential

ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Jetzt anmelden

Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale

11

T

Tage

21

Std.

Stunden

:

36

Min.

Minuten

:

03

Sek.

Sekunden

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

DryCare EssentialHaartrockner

BHD030/00

Kompakt und leistungsstark mit Ionisierungsfunktion

Dieser Haartrockner verfügt über die Leistung eines 2000-W-Haartrockners in Verbindung mit einem kompakten und leichten Design – so lässt er sich bequem handhaben und bietet zugleich leistungsstarkes Trocknen. Er wurde auf Ionen-Basis für weiches, glattes Haar mit wunderbarem Glanz entwickelt.

Alle Vorteile anzeigen

Kompakt und leistungsstark mit Ionisierungsfunktion

  • DryCare Essential

  • Ionisierungsfunktion

Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes, schönes Haar.

ThermoProtect-Temperatureinstellung

ThermoProtect-Temperatureinstellung

Die ThermoProtect-Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

2000 W für schnelle Ergebnisse beim Trocknen

2000 W für schnelle Ergebnisse beim Trocknen

Dieser 2000W Haartrockner erzeugt einen perfekten Luftstrom und eine optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration