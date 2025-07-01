Haartrockner mit tollen Features Ich habe mich für eine fünf Sterne Bewertungen entschieden, da der Haartrockner mich in allen Bereichen sehr positiv überrascht und beindruckt hat. Der Haartrockner kommt in einer ansprechenden Kartonage. Von den Abmaßen ist der Philips 3000 kleiner, leichter und handlicher als seine Vorgänger. Ein sehr ansprechendes und handliches Design trifft auf eine moderne Farbgebung. Der Haartrockner passt durch seine kompakte Bauweise in jede Reisetasche. Zum Lieferumfang des Philips 3000 gehören zwei Aufsätze. Eine Föhndüse und der ThermoProtect Aufsatz. Wobei mir die Föhndüse persönlich bei kurzen Haaren besser gefiel. Zur Steuerung des Föhns gibt es anders als für mich bekannt nicht mehr zwei verschiedene Schieberegler sondern nur noch einen und einen Knopf mit dem eine weitere Geschwindigkeitsstufe gewählt werden kann. Erwähnenswert dabei ist es, dass selbst die höchste Stufe und somit eigentlich heißeste Stufe nie so heiß wurde, dass es unangenehm für Haut und Haar wurde. Da macht der Name ThermoControl absolut Sinn. Die Lautstärke, auch bei eingeschaltetem "Turbo" ist absolut annehmbar. Während und nach der Haartrocknung konnte ich bei mir oder meiner Partnerin keine elektrisch aufgeladenen Haare feststellen, somit scheint die Ionentechnik hervorragend zu arbeiten. Ich kann diesen Haartrockner eigentlich allen empfehlen die auf der Suche nach einem guten Haartrockner im Einstiegssegment sind. Egal ob langes oder kurzes Haar, der Haartrockner schafft es die Haare gut zu trocknen ohne Hitzeschäden.