Refurbished
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
2.100 W
ThermoShield Technologie
Zweifache Ionisierungsfunktion*
3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen
Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung wird Ihr Erlebnis beim Trocknen und Stylen schneller und einfacher.
Dieses leistungsstarke Ionensystem erzeugt bis zu 40 Millionen Ionen* pro Trocknung und intensiviert den Glanz Ihrer Haare. So genießen Sie besonders glänzendes Haar.
Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung
ThermoShield Einstellung