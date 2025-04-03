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  • Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
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Refurbished

5000 SeriesRefurbished Haartrockner

BHD500/00R1

4.6
| (866) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
ThermoShield Technologie bietet ultimativen Schutz vor Hitzeschäden, indem die Lufttemperatur des Haartrockners aktiv kontrolliert wird und so optimal bleibt.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

mit ThermoShield Technologie

Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**

  • 2.100 W

  • ThermoShield Technologie

  • Zweifache Ionisierungsfunktion*

  • 3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.

Schnelltrocknend für professionelle Ergebnisse mit 2.100 W

Schnelltrocknend für professionelle Ergebnisse mit 2.100 W

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung wird Ihr Erlebnis beim Trocknen und Stylen schneller und einfacher.

Zweifache Ionisierungsfunktion* für besonders glänzendes Haar

Zweifache Ionisierungsfunktion* für besonders glänzendes Haar

Dieses leistungsstarke Ionensystem erzeugt bis zu 40 Millionen Ionen* pro Trocknung und intensiviert den Glanz Ihrer Haare. So genießen Sie besonders glänzendes Haar.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung

  2. ThermoShield Einstellung