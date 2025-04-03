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  • Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
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5000 SeriesHaartrockner

BHD510/03

4.6
| (866) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
ThermoShield Technologie bietet ultimativen Schutz vor Hitzeschäden, indem die Lufttemperatur des Haartrockners aktiv kontrolliert wird und so optimal bleibt.
Alle Vorteile anzeigen

mit ThermoShield Technologie

Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**

  • 2.300 W

  • ThermoShield Technologie

  • 4-fache Ionisierungsfunktion*

  • 3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.

20 %*** schnellere Trocknung mit einem leistungsstarken Luftstrom von 2.300 W.

20 %*** schnellere Trocknung mit einem leistungsstarken Luftstrom von 2.300 W.

Ein stärkerer Luftstrom von 2.300 W sorgt für eine um 20 %** schnellere Trocknung und schützt gleichzeitig Ihr Haar.

Ein leistungsstarker Motor erzeugt Luftgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h****

Ein leistungsstarker Motor erzeugt Luftgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h****

Der leistungsstarke Motor dieses Haartrockners wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er erzeugt eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 110 km/h****, für eine schnelle Trocknung und ein beeindruckendes Styling.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

866

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

BHD/510/20 5000 Serie

Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

03/02/2024

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hat großartige Funktionen!

Das Produkt hat schnell meine nasse Haare getrocknet!

Vorteile

Einfach super!

Nachteile

Keine!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner verfasst

12/01/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt entspricht in allen Belangen meinen Vo

Mit dem Haartrockner habe ich nur positive Erfahrungen gemacht Er entspricht meinen Vorstellungen in Leistung, Form und Qualität

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung

  2. ThermoShield Einstellung

  3. Im Vergleich zu einem einfachen Trockner

  4. Getestet im Philips Labor mit Düse in oberer Einstellung