2.300 W
ThermoShield Technologie
4-fache Ionisierungsfunktion*
3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen
Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.
Ein stärkerer Luftstrom von 2.300 W sorgt für eine um 20 %** schnellere Trocknung und schützt gleichzeitig Ihr Haar.
Der leistungsstarke Motor dieses Haartrockners wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er erzeugt eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 110 km/h****, für eine schnelle Trocknung und ein beeindruckendes Styling.
4.6
von 5
866
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
AGM1961
03/04/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
BHD/510/20 5000 Serie
Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Rosali47
03/02/2024
Deutschland
Das Produkt hat großartige Funktionen!
Das Produkt hat schnell meine nasse Haare getrocknet!
Vorteile
Einfach super!
Nachteile
Keine!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner verfasst
Wanduhr
12/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt entspricht in allen Belangen meinen Vo
Mit dem Haartrockner habe ich nur positive Erfahrungen gemacht Er entspricht meinen Vorstellungen in Leistung, Form und Qualität
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung
ThermoShield Einstellung
Im Vergleich zu einem einfachen Trockner
Getestet im Philips Labor mit Düse in oberer Einstellung