Die Bedienung des Föhns ist denkbar einfach. Es gibt einen Knopf für die Gebläsestärke (2 Stufen), einen Kälteknopf und einen Schieberegler für Heiz-Stufen (3 Stufen). Der Föhn ist angenehm leicht und liegt gut in der Hand. Dank dem Überhitzungssensor, der die Lufttemperatur aktiv kontrolliert, erleiden die Haare weniger Hitzeschäden. *Test* Ich hatte vorher jahrelang ein NoName Produkt, meine langen Haare haben ewig gebraucht um wirklich richtig trocken zu sein. Man musste genug Zeit einplanen etc. Mittlerweile möchte ich ihn nicht mehr missen. Als Frau ist man doch einmal öfter auf etwas Hitze für die Haare angewiesen und auf diesen Föhn ist wirklich Verlass. Durch den Hitzeschutz ist es für die Haare definitiv schonender und ich habe keine Bedenken, wenn ich meinen Föhn dann doch einmal öfters benutze. Hitzestufe eins ist ein lauwarmer Luftstrom, Hitzestufe zwei ist die Stufe mit dem Hitzeschutz, ein warmer Luftstrom, mit dem ich immer meine Haare föhne. Hitzestufe drei ist schon ziemlich heiß. Meine Haare haben sich durch die Ionen beim Föhnen bis jetzt noch nicht einmal statisch aufgeladen. Ganz nebenbei lassen sich auch im Handumdrehen kleine Fältchen aus Kleidung auf der höchsten Hitzestufe ,rausföhnen‘, wenn es schnell gehen muss. (; *Optik* Sieht absolut edel und schick aus im zeitlosen Weiß. Er ist gut verarbeitet, wird nicht heiß, es klappert nichts oder dergleichen. *Kaufempfehlung* Absolute Kaufempfehlung. Meine Haare sind nach 5-10Minuten wirklich richtig trocken, sodass sie direkt gestylt werden können und dass das Haarewaschen auch direkt in die Morgenroutine passt. Fazit: +gut verarbeitet +leicht zu bedienen +gutes Handling der Bedienknöpfe +leistungsstark/starkes Gebläse +Preis-Leistungs-Verhältnis passt +schonend für die Haare