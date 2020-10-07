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Satinelle EssentialKompakter Epilierer mit Kabel

BRE225/00

4.4
| (474) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Epilieren leicht gemacht
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
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Glatte Haut wochenlang

Epilieren leicht gemacht

  • für Beine

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare an der Wurzel.

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare an der Wurzel.

Mit dem effizienten Epiliersystem bleibt Ihre Haut wochenlang glatt und ohne Stoppeln.

2 Geschwindigkeitsstufen für dünneres und dickeres Haar

2 Geschwindigkeitsstufen für dünneres und dickeres Haar

2 Geschwindigkeitsstufen zum Entfernen dünnerer und dickerer Haare für die individuelle Behandlung.

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

474

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

07/10/2020

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Super Wie immer

Klein und präzise Ich finde es sogar besser als die teureren Produkte von Philips Was mir nur nicht gefällt ist das es sehr laut ist

Vorteile

Umfasst jedes Härchen

Nachteile

Laut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst

14/12/2019

Deutschland

Deutschland

Super Epilierer

Ich habe das Produkt als Testprodukt erhalten, was aber auf meine Bewerung keinerlei Einfluss nimmt: Der Epilierer hat eine angenehme Größe. Er liegt gut in der Hand und lässt sich (auch Dank dem praktischen Täschchen) gut auf Reisen mitnehmen. Der wichtigste Punkt ist natürlich, dass er tatsächlich die meisten bis alle Haar (egal ob fein oder dick) erwischt. Es kann natürlich vorkommen, dass man an einer Stelle vielleicht nochmal drüber muss, aber das Ergebnis ist echt super. Ich habe an meinen Beinen und Unterarmen getestet. Die Bedienung ist super leicht und er lässt sich auch leicht auseinandernehmen und reinigen. Praktisch finde ich das kleine Licht wodurch man auch genau sieht was man da tut. Ein wenig störend fand ich aber, dass man beim epilieren das Kabel an der Steckdose angeschlossen lassen muss. Er hat also keinen kleinen Akku. Aber insgesamt bin ich begeistert und find es ist ein echt super Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile

sehr effizient

Nachteile

Muss immer in der Steckdose sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst

12/12/2019

Deutschland

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Einfach zu bedienender Epilierer

Ich habe den Philips Epilierer BRE275/00 im Rahmen eines Produkttests erhalten. Meine Bewertung gibt nur meine eigene Meinung wieder. Der Epilierer kommt in einem Paket mit Epilier Aufsatz, Rasieraufsatz, einem kleinen Reinigungsbürstchen, Kammaufsatz, Massageaufsatz, Stromkabel und einer kleinen Stofftasche. Im Gegensatz zu meinem bisherigen Epilierer musste ich das Gerät nicht erst aufladen, sondern konnte gleich beginnen, nachdem das Gerät an den Strom angeschlossen wurde. Für mich ein Vorteil, denn mein bisheriges Gerät lies von der Leistung her immer mehr nach, trotz voller Akkuladung. Das Kabel ist auch lang genug, was ich prima finde. Um den Test durchzuführen, habe ich die Häärchen an den Beinen etwas länger wachsen lassen. Zuerst habe ich den Epilierer getestet. Es gibt zwei Geschwindigkeitsstufen, die erste Stufe war für mich schon ausreichend, um die Häärchen an den Beinen fast restlos zu entfernen. Hilfreich ist die integrierte Beleuchtung, so dass man auch versteckte Häärchen entdecken kann. Nach einem zweiten Durchgang waren alle Häärchen entfernt. Der Wechsel von Epilierkopf auf den Rasierer ist einfach, wenn man erstmal entdeckt hat, wie die Köpfe getauscht werden. Den Pfeil auf der Rückseite habe ich dabei erstmal völlig übersehen. Hier wäre vielleicht ein deutlicherer (farblicher) Hinweis hilfreich. Man muss also den Kopf nur zur Seite schieben, um einen Wechsel durchzuführen. Mit dem Rasieraufsatz bin ich auch gut zurechtgekommen. Nur die Lautstärke ist etwas störend, schon auf Stufe 1 ist das Gerät ziemlich laut. Den Kammaufsatz beim Rasierer finde ich ideal. Für die Reinigung kann das beiliegende kleine Bürstchen benutzt werden, von außen reicht ein leicht feuchtes Tuch. Der Epilierer kann natürlich nicht unter der Dusche benutzt werden! Bis jetzt bin ich mit dem Philips Epilierer BRE275/00 Satinelle Essential Compact sehr zufrieden.

Vorteile

Klein und handlich, durch Stromkabel (kein Akkubetrieb) immer einsatzbereit, verschiedene Wechselaufsätze, leicht zu reinigen

Nachteile

Etwas laut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE275/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRE275/00 Kompakter Epilierer mit Kabel verfasst

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