Für Beine und Körper
Mit Massagekappe
Genießen Sie ein ewig glattes Hautgefühl. Der Epilierer ermöglicht Ihnen bis zu 4 Wochen lang die Freiheit von Haarentfernungsroutinen.
Genießen Sie mit diesem niedlichen Epilierer eine einfache und besonders sanfte Haarentfernung zu Hause. Er erfasst Haare so kurz wie sie mit Wachs erfasst werden, ohne dass Sie in den Salon gehen müssen oder selbst ein Chaos schaffen. Wirklich.
Diesen Epilierer kaufen Sie nur einmal. Mit seiner Verpackung aus Papier, dem batterielosen Betrieb und einem Griff aus 50 % recycelten Materialien wird bei diesem Epilierer minimale Umweltbelastung großgeschrieben.
4.5
von 5
136
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Tenschaa_testet
10/11/2025
Deutschland
Teil der Aktion
schnelle und einfache Haarentfernung
Ich finde die Haarentfernung damit geht schnell und einfach. Da ich schon viele Jahre epiliere, ist meine Haut auch daran gewöhnt. Die Haare wachsen langsamer nach und sind nicht so stoppelig wie beim Rasieren. Die Haut wird nicht gereizt, das Produkt ist sicher in der Anwendung und das Ergebnis zufriedenstellend.
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Diese Bewertung wurde für Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator verfasst
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jenny1111
04/11/2025
Deutschland
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Einfaches, leichtes und leicht zu bedienendes Prod
Der Epilator ist aufgrund seiner kleinen Größe und leichten Gewichts optimal für unterwegs. Das Ergebnis war zwar nicht ganz schmerzfrei jedoch absolut langanhaltenes Ergebnis von 4 Wochen Haarfrei. Preis-Leistung Top 👍
Vorteile
Kompakt leicht, sehr gutes Ergebnis
Nachteile
Etwas schmerzhaft
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Marita188
29/10/2025
Deutschland
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tolles Einsteigermodell für Anfänger
Ich durfte den Philips Epilierer gratis testen. Dadurch das ich bisher nur rasiert habe, ist dies für Anfänger ein gutes Einsteigermodell. Ich bin von dem Philips Epilierer rundum beeindruckt. Dieses kompakte und kabelgebundene Gerät hat meine Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen. Er ist unglaublich einfach zu bedienen und das ergonomische Design sorgt dafür, dass er während der Haarentfernungssitzungen bequem in der Hand liegt. Der Epilierer entfernt effektiv selbst die kürzesten Härchen und hinterlässt meine Haut wochenlang glatt und haarfrei. Am meisten schätze ich die Effizienz; ich kann salonähnliche Ergebnisse in der Komfort meines eigenen Zuhauses erzielen. Der Epilierer ist leicht zu reinigen und zu warten. Ich empfehle den Philips Epilierer jedem, der nach einem Einsteigermodell sowie eine zuverlässige und effektive Lösung zur Haarentfernung sucht.
Vorteile
für Einsteiger optimal
Nachteile
Kabellos wäre besser
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87 % stimmen zu, iHUT Niederlande, n=28, 2024.