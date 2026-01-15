5 manuell einstellbare Intensitätsstufen
2 Aufsätze: Körper, Gesicht
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Inklusive Korrekturtrimmer (HP6388)
Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.
Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.
Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.
Auszeichnungen
4.2
von 5
1610
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Qiqi25
15/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt funktioniert wirklich besser, als ich
Ich habe es nur zur Haarentfernung unter meinen Achseln gekauft, und es funktioniert nach dreimaliger Anwendung wirklich gut.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
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Laura600
22/08/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Phillips LUMEA
Ich Muss Sagen das Gerät Funktioniert Einwandfrei und Es Entfernt wirklich Die Haare 😍😍💕💕, Wirklich Mega Besonders an den Beinen & Achseln & Bauch.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
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Simmy63
17/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Total zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 82% weniger Haare an den Unterschenkeln.
Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.
Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.