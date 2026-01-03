SmartSkin Sensor
2 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.
Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.
Auszeichnungen
4.3
von 5
794
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Giftzwerg3355
03/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält was es verspricht
Nach 4 Behandlung sind die Haare weg und wachsen kaum noch nach
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
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Angelika66
10/10/2025
Deutschland
Super
Ich habe letztes Jahr ein Lasergerät von Philips gekauft und bin wirklich sehr zufrieden damit. Das Gerät funktioniert einwandfrei und liefert hervorragende Ergebnisse. Auch der Kundenservice von Philips ist ausgezeichnet – schnelle Reaktion und sehr freundliche Betreuung. Vielen Dank für die tolle Qualität und den super Service! 🌟
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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souairton
06/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Tolles Produkt. Nur 2 Mal benutzt und sehe ich versprechende Ergebnisse.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
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Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.
** Bei Einhaltung des Behandlungsplans
** * Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 46 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.