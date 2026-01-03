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  • Seidig glatte Haut, auf dich angepasst
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Lumea IPL 8000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI945/00

4.3
| (794) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Seidig glatte Haut, auf dich angepasst
Unser schnellstes IPL mit SenseIQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL-App für eine schnelle und einfache Haarentfernung am ganzen Körper. Kabelgebundene Version.
Alle Vorteile anzeigen

Genieße bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Seidig glatte Haut, auf dich angepasst

  • SmartSkin Sensor

  • 2 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht

  • Lumea IPL App

  • Verwendung mit Kabel

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Lumea Prestige verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt dich bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Lumea Prestige ermöglicht dank besonders langem Kabel eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

794

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

03/01/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Das Produkt hält was es verspricht

Nach 4 Behandlung sind die Haare weg und wachsen kaum noch nach

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

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10/10/2025

Deutschland

Deutschland

Super

Ich habe letztes Jahr ein Lasergerät von Philips gekauft und bin wirklich sehr zufrieden damit. Das Gerät funktioniert einwandfrei und liefert hervorragende Ergebnisse. Auch der Kundenservice von Philips ist ausgezeichnet – schnelle Reaktion und sehr freundliche Betreuung. Vielen Dank für die tolle Qualität und den super Service! 🌟

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

06/06/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt

Tolles Produkt. Nur 2 Mal benutzt und sehe ich versprechende Ergebnisse.

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

  2. Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.

  3. ** Bei Einhaltung des Behandlungsplans

  4. ** * Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 46 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.