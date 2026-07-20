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Lumea IPL 8000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI946/00

4.2
| (2814) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Maßgeschneidert mit SenseIQ
Genießen Sie eine individuelle Behandlung mit unserem Lumea IPL der 8000er Serie. SenseIQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Lumea IPL App für langanhaltend glatte Haut.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Maßgeschneidert mit SenseIQ

  • SmartSkin Sensor

  • 3 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Präzision

  • Mit SenseIQ Technologie

  • Verwendung mit Kabel

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

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4.2

von 5

2814

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Gerät toll,Aufbewahrungstasche verbesserungswürdig

Ich habe das Lumea-Gerät inzwischen 3-4 verwendet und bin mit der Handhabung sehr zufrieden. Verbesserungspotenzial sehe ich allerdings bei der Aufbewahrungstasche für das mitgelieferte Zubehör. Die verschiedenen Aufsätze verfügen über empfindliche Steckverbindungen, die beim Transport oder bei der Aufbewahrung in der Tasche leicht beschädigt oder abgebrochen werden können. Eine besser angepasste Lösung zum Schutz der Aufsätze wäre daher wünschenswert.

Vorteile

Gute Ergebnisse

Nachteile

dauert etwas bis eine Behandlung fertig ist

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

22/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hält was es verspricht

Bin super zufrieden. Nach nur wenigen Anwendungen sind die meisten Haare weg. Ich kann bisher nichts negatives sagen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

13/05/2026

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung!

Ich habe lange überlegt bevor ich das Geld in die Hand genommen habe und mir das Gerät gekauft habe, da es schon eine ordentliche Summe kostet. Es ist aber wirklich jeden Cent wert und ich wünschte ich hätte es mir schon früher geholt. Nachdem ich lange in der Bikinizone mit Hautirritationen nach dem Rasieren gekämpft habe, ist diese nun haarfrei und die Irritationen sind Geschichte. Auch meine Achseln sind jetzt haarfrei und ich rasiere nur noch vor dem Lasern. Ich wende das Gerät nur noch unregelmäßig nach Bedarf an (ca. alle 4-6 Wochen) und habe es schon meinen Freunden weiterempfohlen.

Vorteile

Wirkungsvoll, schmerzarm

Nachteile

Teuer, schwer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86 Prozent weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

  2. Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.