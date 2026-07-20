SmartSkin Sensor
3 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Präzision
Mit SenseIQ Technologie
Verwendung mit Kabel
Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.
Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2814
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
moho07
20/07/2026
Deutschland
Gerät toll,Aufbewahrungstasche verbesserungswürdig
Ich habe das Lumea-Gerät inzwischen 3-4 verwendet und bin mit der Handhabung sehr zufrieden. Verbesserungspotenzial sehe ich allerdings bei der Aufbewahrungstasche für das mitgelieferte Zubehör. Die verschiedenen Aufsätze verfügen über empfindliche Steckverbindungen, die beim Transport oder bei der Aufbewahrung in der Tasche leicht beschädigt oder abgebrochen werden können. Eine besser angepasste Lösung zum Schutz der Aufsätze wäre daher wünschenswert.
Vorteile
Gute Ergebnisse
Nachteile
dauert etwas bis eine Behandlung fertig ist
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-07-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-07-18
AfAs
22/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hält was es verspricht
Bin super zufrieden. Nach nur wenigen Anwendungen sind die meisten Haare weg. Ich kann bisher nichts negatives sagen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-04-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-04-12
Nala20
13/05/2026
Deutschland
Klare Kaufempfehlung!
Ich habe lange überlegt bevor ich das Geld in die Hand genommen habe und mir das Gerät gekauft habe, da es schon eine ordentliche Summe kostet. Es ist aber wirklich jeden Cent wert und ich wünschte ich hätte es mir schon früher geholt. Nachdem ich lange in der Bikinizone mit Hautirritationen nach dem Rasieren gekämpft habe, ist diese nun haarfrei und die Irritationen sind Geschichte. Auch meine Achseln sind jetzt haarfrei und ich rasiere nur noch vor dem Lasern. Ich wende das Gerät nur noch unregelmäßig nach Bedarf an (ca. alle 4-6 Wochen) und habe es schon meinen Freunden weiterempfohlen.
Vorteile
Wirkungsvoll, schmerzarm
Nachteile
Teuer, schwer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-11-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-11-13
Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86 Prozent weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.