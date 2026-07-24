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  • Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort
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Lumea IPL 9000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI955/00

4.4
| (1192) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort
Unser schnellstes IPL mit SenseIQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL-App für eine einfache und schnelle Haarentfernung am ganzen Körper. Kabellos für mehr Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort

  • SmartSkin Sensor

  • 3 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Präzision

  • Lumea IPL App

  • Mit Kabel und kabellos verwendbar

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

Gentle and comfortable with SenseIQ

Gentle and comfortable with SenseIQ

Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1192

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

24/07/2026

Deutschland

Deutschland

Der Preis ist völlig berechtigt ! Das Gerät isttop

Seit dem ich den Lumea habe und mit der APP kombiniert immer an alles erinnert werde , sehe ich so positive Veränderung von meinem Haarwuchs , es wird von Anwendung zu Anwendung immer weniger !

Vorteile

Nach mehreren Anwendung reduzierten Haarwuchs bis gar keine mehr

Nachteile

Man muss es regelmäßig durchführen so wie es die App einem vorgibt damit man wirklich auch dran bleibt und Veränderung sieht .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-16

14/01/2026

Deutschland

Deutschland

Es lohnt sich!

Ich nutze es seit Anfang Dezember 2025 wöchentlich. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, aber durch die App von Philips und deren Videos mit Anleitung, wird es Woche für Woche besser!

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

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18/11/2025

Deutschland

Deutschland

Schmerzfrei und effektiv

Angenehme Anwendung, gutes Ergebnis schon nach wenigen Behandlungen

Vorteile

Sichere und schmerzlose Haarentfernung, wenig Aufwand, sehr effektiv

Nachteile

Gerät ist etwas unhandlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

  2. Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.

  3. Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.

  4. Bezogen auf kabellose Nutzung, Behandlungsfenster und konturfolgende Aufsätze

  5. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die zweijährige weltweite Philips Garantie.

  6. In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht

  7. Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen