SmartSkin Sensor
3 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Präzision
Lumea IPL App
Mit Kabel und kabellos verwendbar
Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.
Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.
4.4
von 5
1192
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Channi
24/07/2026
Deutschland
Der Preis ist völlig berechtigt ! Das Gerät isttop
Seit dem ich den Lumea habe und mit der APP kombiniert immer an alles erinnert werde , sehe ich so positive Veränderung von meinem Haarwuchs , es wird von Anwendung zu Anwendung immer weniger !
Vorteile
Nach mehreren Anwendung reduzierten Haarwuchs bis gar keine mehr
Nachteile
Man muss es regelmäßig durchführen so wie es die App einem vorgibt damit man wirklich auch dran bleibt und Veränderung sieht .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-07-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-07-16
Zaubertrank
14/01/2026
Deutschland
Es lohnt sich!
Ich nutze es seit Anfang Dezember 2025 wöchentlich. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, aber durch die App von Philips und deren Videos mit Anleitung, wird es Woche für Woche besser!
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
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MiW90
18/11/2025
Deutschland
Schmerzfrei und effektiv
Angenehme Anwendung, gutes Ergebnis schon nach wenigen Behandlungen
Vorteile
Sichere und schmerzlose Haarentfernung, wenig Aufwand, sehr effektiv
Nachteile
Gerät ist etwas unhandlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.
Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.
Bezogen auf kabellose Nutzung, Behandlungsfenster und konturfolgende Aufsätze
Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die zweijährige weltweite Philips Garantie.
In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht
Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen