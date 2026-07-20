Mit SenseIQ Technologie
Achseln, Bikinizone, Körper, Gesicht
Mit SmartSkin Sensor
Mit Kabel und kabellos verwendbar
IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.
Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate haarfreie, glatte Haut genießen.*
Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei einer Hauttönung von hellweiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2814
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
moho07
20/07/2026
Deutschland
Gerät toll,Aufbewahrungstasche verbesserungswürdig
Ich habe das Lumea-Gerät inzwischen 3-4 verwendet und bin mit der Handhabung sehr zufrieden. Verbesserungspotenzial sehe ich allerdings bei der Aufbewahrungstasche für das mitgelieferte Zubehör. Die verschiedenen Aufsätze verfügen über empfindliche Steckverbindungen, die beim Transport oder bei der Aufbewahrung in der Tasche leicht beschädigt oder abgebrochen werden können. Eine besser angepasste Lösung zum Schutz der Aufsätze wäre daher wünschenswert.
Vorteile
Gute Ergebnisse
Nachteile
dauert etwas bis eine Behandlung fertig ist
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-07-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-07-18
AfAs
22/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hält was es verspricht
Bin super zufrieden. Nach nur wenigen Anwendungen sind die meisten Haare weg. Ich kann bisher nichts negatives sagen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-04-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-04-12
Nala20
13/05/2026
Deutschland
Klare Kaufempfehlung!
Ich habe lange überlegt bevor ich das Geld in die Hand genommen habe und mir das Gerät gekauft habe, da es schon eine ordentliche Summe kostet. Es ist aber wirklich jeden Cent wert und ich wünschte ich hätte es mir schon früher geholt. Nachdem ich lange in der Bikinizone mit Hautirritationen nach dem Rasieren gekämpft habe, ist diese nun haarfrei und die Irritationen sind Geschichte. Auch meine Achseln sind jetzt haarfrei und ich rasiere nur noch vor dem Lasern. Ich wende das Gerät nur noch unregelmäßig nach Bedarf an (ca. alle 4-6 Wochen) und habe es schon meinen Freunden weiterempfohlen.
Vorteile
Wirkungsvoll, schmerzarm
Nachteile
Teuer, schwer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-11-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-11-13
Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 78% weniger Haare an den Beinen, 64% in der Bikinizone, 65% in den Achselhöhlen
Gemessen an den Beinen nach 3 Behandlungen: 27 von 55 Frauen erreichen 92 % oder höhere Ergebnisse.
Bei Einhaltung des Behandlungsplans
Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt
Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.