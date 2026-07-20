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Lumea PrestigeIPL-Haarentfernungsgerät

BRI956/00

4.2
| (2814) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Genießen Sie bis zu 6 Monate haarfreie, glatte Haut*
Philips Lumea Prestige mit SenseIQ Technologie ist unsere effektivstes IPL. Die intelligenten Aufsätze von Lumea wurden für die bequeme Behandlung zu Hause entwickelt. Diese passen sich perfekt an jede Körperform an und spezielle Programme erkennen jeden Körperbereich.
Alle Vorteile anzeigen

4 intelligente Aufsätze – für optimale Ergebnisse

Genießen Sie bis zu 6 Monate haarfreie, glatte Haut*

  • Mit SenseIQ Technologie

  • Achseln, Bikinizone, Körper, Gesicht

  • Mit SmartSkin Sensor

  • Mit Kabel und kabellos verwendbar

Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt

Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt

IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Nachweislich sanfte und wirksame Behandlung

Nachweislich sanfte und wirksame Behandlung

Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate haarfreie, glatte Haut genießen.*

Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei einer Hauttönung von hellweiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

2814

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Gerät toll,Aufbewahrungstasche verbesserungswürdig

Ich habe das Lumea-Gerät inzwischen 3-4 verwendet und bin mit der Handhabung sehr zufrieden. Verbesserungspotenzial sehe ich allerdings bei der Aufbewahrungstasche für das mitgelieferte Zubehör. Die verschiedenen Aufsätze verfügen über empfindliche Steckverbindungen, die beim Transport oder bei der Aufbewahrung in der Tasche leicht beschädigt oder abgebrochen werden können. Eine besser angepasste Lösung zum Schutz der Aufsätze wäre daher wünschenswert.

Vorteile

Gute Ergebnisse

Nachteile

dauert etwas bis eine Behandlung fertig ist

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

22/05/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Hält was es verspricht

Bin super zufrieden. Nach nur wenigen Anwendungen sind die meisten Haare weg. Ich kann bisher nichts negatives sagen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

13/05/2026

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung!

Ich habe lange überlegt bevor ich das Geld in die Hand genommen habe und mir das Gerät gekauft habe, da es schon eine ordentliche Summe kostet. Es ist aber wirklich jeden Cent wert und ich wünschte ich hätte es mir schon früher geholt. Nachdem ich lange in der Bikinizone mit Hautirritationen nach dem Rasieren gekämpft habe, ist diese nun haarfrei und die Irritationen sind Geschichte. Auch meine Achseln sind jetzt haarfrei und ich rasiere nur noch vor dem Lasern. Ich wende das Gerät nur noch unregelmäßig nach Bedarf an (ca. alle 4-6 Wochen) und habe es schon meinen Freunden weiterempfohlen.

Vorteile

Wirkungsvoll, schmerzarm

Nachteile

Teuer, schwer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 78% weniger Haare an den Beinen, 64% in der Bikinizone, 65% in den Achselhöhlen

  2. Gemessen an den Beinen nach 3 Behandlungen: 27 von 55 Frauen erreichen 92 % oder höhere Ergebnisse.

  3. Bei Einhaltung des Behandlungsplans

  4. Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt

  5. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren

  6. Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.