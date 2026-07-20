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Lumea IPL Series 9000IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI958/00

4.2
| (2814) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort
Unser schnellstes IPL mit SenseIQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL-App für eine einfache und schnelle Haarentfernung am ganzen Körper. Kabellos für mehr Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort

  • SmartSkin Sensor

  • 4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen

  • Lumea IPL App

  • Mit Kabel und kabellos verwendbar

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

Gentle and comfortable with SenseIQ

Gentle and comfortable with SenseIQ

Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

2814

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Gerät toll,Aufbewahrungstasche verbesserungswürdig

Ich habe das Lumea-Gerät inzwischen 3-4 verwendet und bin mit der Handhabung sehr zufrieden. Verbesserungspotenzial sehe ich allerdings bei der Aufbewahrungstasche für das mitgelieferte Zubehör. Die verschiedenen Aufsätze verfügen über empfindliche Steckverbindungen, die beim Transport oder bei der Aufbewahrung in der Tasche leicht beschädigt oder abgebrochen werden können. Eine besser angepasste Lösung zum Schutz der Aufsätze wäre daher wünschenswert.

Vorteile

Gute Ergebnisse

Nachteile

dauert etwas bis eine Behandlung fertig ist

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

22/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hält was es verspricht

Bin super zufrieden. Nach nur wenigen Anwendungen sind die meisten Haare weg. Ich kann bisher nichts negatives sagen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

13/05/2026

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung!

Ich habe lange überlegt bevor ich das Geld in die Hand genommen habe und mir das Gerät gekauft habe, da es schon eine ordentliche Summe kostet. Es ist aber wirklich jeden Cent wert und ich wünschte ich hätte es mir schon früher geholt. Nachdem ich lange in der Bikinizone mit Hautirritationen nach dem Rasieren gekämpft habe, ist diese nun haarfrei und die Irritationen sind Geschichte. Auch meine Achseln sind jetzt haarfrei und ich rasiere nur noch vor dem Lasern. Ich wende das Gerät nur noch unregelmäßig nach Bedarf an (ca. alle 4-6 Wochen) und habe es schon meinen Freunden weiterempfohlen.

Vorteile

Wirkungsvoll, schmerzarm

Nachteile

Teuer, schwer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

  2. Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.

  3. Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.

  4. Bezogen auf kabellose Nutzung, Behandlungsfenster und konturfolgende Aufsätze

  5. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe wird nicht, über die zweijährige weltweiten Philips Garantie hinaus, verlängert.

  6. In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht

  7. Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen