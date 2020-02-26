Eingestellt
Effektive, sanfte Reinigung in 1 Minute
Die Mini-Gesichtsreinigungsbürste mit Rotationstechnologie – so kompakt, so leicht zu verwenden. Sie ist perfekt für Ihre tägliche Hautpflege geeignet, ganz egal, wo Sie gerade sind.
Rotationstechnologie
Pflege
1 Bürstenkopf zur Gesichtsreinigung
1 Intensitätsstufe
Die Rotationsbewegung entfernt diese Unreinheiten schnell und dennoch sanft, indem sie diese einfach abbürstet und die Haut ist tiefenrein reinigt.
Dank der Rotationstechnologie und den 32.000 seidig weichen Borsten der schonenden Reinigungsbürste erhalten Sie bessere Reinigungsergebnisse für Ihre empfindliche Haut mit dem empfohlenen 60-Sekunden-Reinigungsprogramm!
Die VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste ist effektiv bei Unreinheiten, aber dennoch sanft zu Ihrer empfindlichen Haut. Die schonende Bürste reinigt die Haut ganz sanft und sorgt so für weiche und strahlende Haut. Die 32.000 besonders feinen Borsten wurden speziell für eine sanfte Reinigung entwickelt. Dank der seidig weichen, dünnen und dichten Borsten gleitet sie bei der Reinigung sanft über die Haut für höchsten Komfort. Die VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste ist so sanft, dass Sie sie zweimal täglich verwenden können.
4.6
von 5
183
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Saeid58
26/02/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Great efficiency
I purchased it for my wife and she enjoys alot and really happy with that.
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Tonka25
29/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sauberes Gesicht
Endlich sauberes Gesicht, da ich jeden Tag Make up habe. Muss nicht zusätzlich mit der Lotio restliche Schminke abwischen. Mein Gesicht Pflege ist kurzer geworden und habe ein besseres Gefühl des Sauberkeits.
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Diese Bewertung wurde für VisaPure BSC111/08 Mini Facial Cleanser verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-29
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Datum der Benutzung 2018-12-29
Denisa
18/03/2019
Deutschland
Super Gerät
Ich finde das Gerät super und ich würde das gerät weiter empfehlen.
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Im Vergleich zur Reinigung von Hand. Die Daten sind abrufbar.