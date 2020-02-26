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Eingestellt

VisaPureMini-Gesichtsreinigungsbürste

BSC111/08

4.6

| (183) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

Effektive, sanfte Reinigung in 1 Minute

Die Mini-Gesichtsreinigungsbürste mit Rotationstechnologie – so kompakt, so leicht zu verwenden. Sie ist perfekt für Ihre tägliche Hautpflege geeignet, ganz egal, wo Sie gerade sind.

Alle Vorteile anzeigen

Ideal für empfindliche, trockene Haut

Effektive, sanfte Reinigung in 1 Minute

  • Rotationstechnologie

  • Pflege

  • 1 Bürstenkopf zur Gesichtsreinigung

  • 1 Intensitätsstufe

Rotationstechnologie zur Reinigung

Rotationstechnologie zur Reinigung

Die Rotationsbewegung entfernt diese Unreinheiten schnell und dennoch sanft, indem sie diese einfach abbürstet und die Haut ist tiefenrein reinigt.

Effektivere Reinigung als mit der Hand. Einsatzbereit in nur 1 Minute*

Effektivere Reinigung als mit der Hand. Einsatzbereit in nur 1 Minute*

Dank der Rotationstechnologie und den 32.000 seidig weichen Borsten der schonenden Reinigungsbürste erhalten Sie bessere Reinigungsergebnisse für Ihre empfindliche Haut mit dem empfohlenen 60-Sekunden-Reinigungsprogramm!

Sanft zu Ihrer empfindlichen Haut, effektiv bei Unreinheiten

Sanft zu Ihrer empfindlichen Haut, effektiv bei Unreinheiten

Die VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste ist effektiv bei Unreinheiten, aber dennoch sanft zu Ihrer empfindlichen Haut. Die schonende Bürste reinigt die Haut ganz sanft und sorgt so für weiche und strahlende Haut. Die 32.000 besonders feinen Borsten wurden speziell für eine sanfte Reinigung entwickelt. Dank der seidig weichen, dünnen und dichten Borsten gleitet sie bei der Reinigung sanft über die Haut für höchsten Komfort. Die VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste ist so sanft, dass Sie sie zweimal täglich verwenden können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.6

von 5

183

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

26/02/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Great efficiency

I purchased it for my wife and she enjoys alot and really happy with that.

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Diese Bewertung wurde für VisaPure BSC111/06 Mini-Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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29/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sauberes Gesicht

Endlich sauberes Gesicht, da ich jeden Tag Make up habe. Muss nicht zusätzlich mit der Lotio restliche Schminke abwischen. Mein Gesicht Pflege ist kurzer geworden und habe ein besseres Gefühl des Sauberkeits.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure BSC111/08 Mini Facial Cleanser verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2018-12-29

18/03/2019

Deutschland

Deutschland

Super Gerät

Ich finde das Gerät super und ich würde das gerät weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure BSC111/08 Mini Facial Cleanser verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zur Reinigung von Hand. Die Daten sind abrufbar.