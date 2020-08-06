Eingestellt
BTB2515/12
Bereit für den Sound, den Sie lieben
Hören Sie neue Details Ihrer Wiedergabelisten und Podcasts. Entdecken Sie Ihre CD-Sammlung neu. Verbinden Sie nahezu jede Quelle über USB oder den Audio-Eingang. Dieses klassische Microsystem bietet Ihnen Musik, wie Sie sie noch nie gehört haben, und sieht auch noch toll aus.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, UKW
Max. 15 W
3.6
von 5
10
Bewertungen
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Vorteile
Ontvangst dab+
Nachteile
Muziek kwaliteit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Vorteile
prachtig geluid, bas mooi diep,
Nachteile
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-01