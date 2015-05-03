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Eingestellt

Mini Stereoanlage mit Bluetooth

BTM2180/12

4.1

| (8) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Satter, kraftvoller Sound

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth wieder. Dieses Philips Mikrosystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Satter, kraftvoller Sound

  • Bluetooth - kabelloses Musik-Streaming

  • CD, USB, UKW

  • Max. 70 W

Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound

Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

8

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

03/05/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Anlage

Das Produkt ist gut verarbeitet und hat auch einen guten Klang! Die Leistung könnte natürlich noch besser sein aber ist auch für ein großen Raum gut. Sehr weiterzuempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2180 Mini Stereoanlage verfasst

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29/12/2014

Deutschland

Deutschland

viele Funktionen

eine super Anlage mit sehr vielen Funktionen und das zu einem sehr guten Preis. Klang wie eine Große. das einzig negative ist für mich die beiliegende Bedienungsanleitung,die könnte etwas übersichtlicher sein,aber dafür gibt es ja das Internet. :-)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/12/2013

Deutschland

Deutschland

klein aber fein

Tolle Anlage, die viel Power und einen super Klang hat. Sind ausgesprochen zufrieden mit der Leistung dieser kleinen Soundmaschine.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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