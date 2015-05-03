Eingestellt
Satter, kraftvoller Sound
Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth wieder. Dieses Philips Mikrosystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.
Bluetooth - kabelloses Musik-Streaming
CD, USB, UKW
Max. 70 W
Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
4.1
von 5
8
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
anha00
03/05/2015
Deutschland
Sehr gute Anlage
Das Produkt ist gut verarbeitet und hat auch einen guten Klang! Die Leistung könnte natürlich noch besser sein aber ist auch für ein großen Raum gut. Sehr weiterzuempfehlen.
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Zippo
29/12/2014
Deutschland
viele Funktionen
eine super Anlage mit sehr vielen Funktionen und das zu einem sehr guten Preis. Klang wie eine Große. das einzig negative ist für mich die beiliegende Bedienungsanleitung,die könnte etwas übersichtlicher sein,aber dafür gibt es ja das Internet. :-)
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golf8177
14/12/2013
Deutschland
klein aber fein
Tolle Anlage, die viel Power und einen super Klang hat. Sind ausgesprochen zufrieden mit der Leistung dieser kleinen Soundmaschine.
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