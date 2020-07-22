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  • Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
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Eingestellt

Mini-Stereoanlage

BTM2310/12

3.9
| (29) Bewertungen
Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
Geben Sie Musik über Ihr Smartphone wieder, übertragen Sie Ihre Musikbibliothek über Bluetooth, und geben Sie MP3-CDs auf diesem kompakten, All-in-one-Musiksystem von Philips wieder. Laden Sie all Ihre Smart-Geräte, von Smartphones bis Tablets, über den integrierten USB-Ladeanschluss auf.
Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • USB-Anschluss zum Laden

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

15 W maximale Ausgangsleistung

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

29

Bewertungen

2

22/07/2020

Deutschland

Deutschland

Gute HiFi-Anlage, Preis Leistung: TOP

Der Bass der Lautsprecher ist sehr gut, und das UKW-Radio hat einen guten Empfang. Leider hat das Gerät keinen Audio-Ausgang (AUX bzw. Buchse) um andere Lautsprecher anzuschließen, jedoch sind die mitgelieferten ,,Speaker" klanglich ausgezeichnet.

Vorteile

Guter Bass, integriert sich gut, UKW Empfang ist gut, CD Wiedergabe problemlos

Nachteile

(Kein Audio-Ausgang)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2310 Mini-Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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09/07/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Dieses Produkt hat ein super klang

Ich bin sehr zufrieden und sie ist super vom klang und sehr platzsparend.

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Diese Bewertung wurde für BTM2310 Mini-Stereoanlage verfasst

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13/01/2017

Deutschland

Deutschland

Top!

Eine super Kompaktanlage, die alle Grundfunktionen bietet und zum günstigen Preis zu bekommen ist!

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Diese Bewertung wurde für BTM2310 Mini-Stereoanlage verfasst

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