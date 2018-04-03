Eingestellt
HiFi-Stereosound für Ihr Zuhause
Schließen Sie bis zu zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig an, oder verwenden Sie den USB Direct-Anschluss, und passen Sie Ihren Sound mit der digitalen Klangsteuerung an Ihre Vorlieben an. Verbinden Sie auch andere Musikgeräte über den Audio-Eingang, und beleben Sie Ihre Musik. Alles in einem kompakten, schlanken Design, das für die Wandmontage geeignet ist.
Bluetooth®
mit MULTIPAIR
Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeiitg verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.
Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
4.2
von 5
16
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Microchaîne verfasst
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Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Microcadena verfasst
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Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Sistema musicale micro verfasst
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