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Eingestellt

Mini-Stereoanlage

BTM2460/12

4.2

| (16) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

HiFi-Stereosound für Ihr Zuhause

Schließen Sie bis zu zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig an, oder verwenden Sie den USB Direct-Anschluss, und passen Sie Ihren Sound mit der digitalen Klangsteuerung an Ihre Vorlieben an. Verbinden Sie auch andere Musikgeräte über den Audio-Eingang, und beleben Sie Ihre Musik. Alles in einem kompakten, schlanken Design, das für die Wandmontage geeignet ist.

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HiFi-Stereosound für Ihr Zuhause

  • Bluetooth®

  • mit MULTIPAIR

Streamen von Musik über Bluetooth ® mit Kopplung mehrerer Geräte

Streamen von Musik über Bluetooth ® mit Kopplung mehrerer Geräte

Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeiitg verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

16

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Microchaîne verfasst

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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Microchaîne verfasst

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Microcadena verfasst

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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Microcadena verfasst

21/07/2017

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2460 Sistema musicale micro verfasst

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Diese Bewertung wurde für BTM2460 Sistema musicale micro verfasst

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