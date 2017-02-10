Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
CA6500/63
Erstaunlich samtiger Schaum
Der Philips Milchaufschäumer bietet dir die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers kannst du köstliche Kaffeespezialitäten und Milchgetränke mit samtigem, glattem Milchschaum bereichern.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Milchaufschäumer
Gesamtzeit
recurring payment
Nicht nur für eine Vielzahl köstlicher heißer und kalter Kaffeerezepte wie Cappuccino und Latte, sondern auch für leckere Milchgetränke wie Milchtee.
Der Philips Milchaufschäumer muss beim Reinigen dank der Antihaftbeschichtung nur abgespült und mit einem Handtuch abgewischt werden.
Mit einem Fassungsvermögen von 120 ml reicht der mit dem Philips Milk Twister zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.
Der Milchaufschäumer schäumt Milch immer mit der idealen Temperatur und Geschwindigkeit auf. Und dank des innovativen Aufschäumers ist das Ergebnis stets cremiger und gleichzeitig steifer Milchschaum.
Mit dem Milchaufschäumer hast du die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffeerezepten zu Hause zuzubereiten und zu genießen, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee.
Der Milchaufschäumer kann problemlos von der Basis angehoben werden, um den Milchschaum in die Tassen zu füllen, und aufgrund des runden Anschlusses kann er genau so einfach wieder abgestellt werden.
Der Milchaufschäumer bietet mit nur einem Tastendruck eine leichte Bedienung.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Gewicht und Abmessungen
Ursprungsland
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.