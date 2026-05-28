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Philips Saeco Cappuccinatore (Milchaufschäumer)
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Mit dem Cappuccinatore CA6801/00 kann Ihre Saeco Espressomaschine Kaffeespezialitäten mit aufgeschäumter Milch automatisch zubereiten!
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