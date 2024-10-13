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Philips Saeco Milchschlauchset aus Silikon

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Philips SaecoMilchschlauchset aus Silikon

CA6802/00

Philips Saeco Milchschlauchset aus Silikon

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Mit dem Saeco Silikonmilchschlauchset CA6802/00 kannst du ein sauberes und frisches Milchsystem für deine Saeco Espressomaschine sicherstellen. Genieße Cappuccinos und andere Milchspezialitäten bei gleichbleibend leckerem Geschmack.

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  • 13 October 2024

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