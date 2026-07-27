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  • Zum Zerkleinern und Mixen von Zutaten
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Avent AventMessereinheit

CP1638

Zum Zerkleinern und Mixen von Zutaten
Diese Messereinheit ist Bestandteil des Philips Avent 4-in-1-Babynahrungszubereiters und zerkleinert Zutaten für Babynahrung. Leicht abzunehmen und zu reinigen.
Alle Vorteile anzeigen

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Zum Zerkleinern und Mixen von Zutaten

  • Babynahrungszubereiter

  • Weiß

Technische Daten

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