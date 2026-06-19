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  • Stimuliert den Milchfluss.
  • Stimuliert den Milchfluss.

AventMassagekissen

CP2076/01

Stimuliert den Milchfluss.
Ein weiches und anpassbares Massagekissen aus Silikon in Einheitsgröße, das in Ihre Milchpumpe passt. Es regt den Milchfluss durch eine Massage der Brust an.
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Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Stimuliert den Milchfluss.

  • Milchpumpen

  • 25 mm

Technische Daten

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