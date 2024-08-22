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Zubehörhalter für Küchenmaschine

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Die neue Viva Küchenmaschine mit PowerChop-Technologie für optimales Hacken verfügt über ein 4-in-1-Design mit Behälter (2,1 l), Mixer (1,75 l), Mahlwerk und Zitruspresse. Dank den Zubehörteilen und Aufsätzen können Sie mehr als 30 Funktionen nutzen.

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  • 22 August 2024

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