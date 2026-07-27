Frische Smoothies und Gerichte leicht gemacht

Dieser Mixer aus der Philips Daily Collection bietet einen 400 W Motor, einen Becher mit 1,5 l und ein ProBlend 4-Sterne-Messer, die perfekte Ergebnisse bei der Zubereitung Ihrer Smoothies und Speisen liefern. Damit wird Mixen leicht gemacht!