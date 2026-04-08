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Dies ist der Behälter für den Aufsatz des XL-Zerkleinerers, mit dem sich Kräuter, Nüsse, Käse, Schokolade und Zwiebeln zerkleinern lassen.
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