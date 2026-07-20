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Unterstützt die Steuerung ausgewählter Modelle von Philips Bluetooth-Lautsprechern, Soundbars, Party-Lautsprechern, Mikrosystemen, CD-Soundmachine-Geräten und tragbaren Radios.
Kurzanleitung
Kurzinstallationsanleitung
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Kann ich meinen iPod-Player an meinem Philips Gerät aufladen?
Philips Radio Uhr zeigt die Meldung, dass das Gerät nicht unterstützt wird (DEVICE NOT SUPPORTED)
Alarm meiner Philips Dockingstation funktioniert nicht
Einige Dateien auf meinem USB Gerät können nicht angezeigt werden
Woran liegt es, dass mein iPod-Player von dem Philips Gerät nicht erkannt wird?
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