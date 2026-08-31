Eingestellt
DLC3104L/00
USB-C auf Lightning-Kabel
Schließen Sie Ihr iPhone an Ihr MacBook an, um Musik, Apps, Fotos, Updates usw. zu synchronisieren. Gleichzeitig können Sie Ihr Gerät aufladen. Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-C-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zwei- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 m
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
USB-C-Anschluss für schnelles Laden mit Ihren aktuellsten Typ-C-kompatiblen Geräten
Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für Apple Lightning-Kabel
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