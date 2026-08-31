Eingestellt
DLC5204L/00
Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-Lightning-Kabel
Um die maximale Leistung des PD-fähigen Ladegeräts für Ihr iPhone und iPad zu erhalten, benötigen Sie dieses USB-C-auf-Lightning-Kabel. Das hochwertige Kabel bietet mit einer Länge von 1,2 Metern zusätzliche Flexibilität.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 Meter
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Power Delivery
Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
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