Eingestellt
DLC5206C/00
Hochwertiges geflochtenes USB-C auf USB-C-Kabel
Hochwertiges Kabel mit einer Länge von 2 Metern für zusätzliche Flexibilität beim Aufladen von USB-C-fähigen Geräten
Synchronisieren und Aufladen
2 m
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Manchmal benötigen Sie einfach nur ein längeres Kabel für einen besseren Zugriff und zusätzlichen Komfort.
Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz
Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrate.
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