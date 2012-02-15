Eingestellt
Schützen Sie Ihr iPad
Wir haben diese Hülle aus gepolstertem, widerstandsfähigem Neopren entwickelt, damit Ihr iPad auch unterwegs optimal geschützt ist. Sie können sie als Tragetasche oder als zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche verwenden. Das Klappdesign schützt Ihr iPad perfekt, das Wendedesign bietet Abwechslung.
für Ihr iPad
Diese Hülle wird aus weichem Neopren hergestellt und ist daher sehr flexibel aber gleichzeitig äußerst widerstandsfähig. So polstert und schützt sie Ihr Gerät, damit Sie es jederzeit bedenkenlos mitnehmen können.
Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.
Das Klappdesign wurde entwickelt, damit Ihr Gerät auch ohne Klett- oder Reißverschluss sicher in der Tasche aufbewahrt wird.