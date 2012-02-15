Schützen Sie Ihr iPad

Wir haben diese Hülle aus gepolstertem, widerstandsfähigem Neopren entwickelt, damit Ihr iPad auch unterwegs optimal geschützt ist. Sie können sie als Tragetasche oder als zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche verwenden. Das Klappdesign schützt Ihr iPad perfekt, das Wendedesign bietet Abwechslung.