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Eingestellt

Weiche Hülle

DLN1713/10

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schützen Sie Ihr iPad

Wir haben diese Hülle aus gepolstertem, widerstandsfähigem Neopren entwickelt, damit Ihr iPad auch unterwegs optimal geschützt ist. Sie können sie als Tragetasche oder als zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche verwenden. Das Klappdesign schützt Ihr iPad perfekt, das Wendedesign bietet Abwechslung.

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mit einer gepolsterten, wendbaren Hülle

Schützen Sie Ihr iPad

  • für Ihr iPad

Gepolsterte Neoprenhülle für eine weiche aber dennoch robuste Schutzschicht

Gepolsterte Neoprenhülle für eine weiche aber dennoch robuste Schutzschicht

Diese Hülle wird aus weichem Neopren hergestellt und ist daher sehr flexibel aber gleichzeitig äußerst widerstandsfähig. So polstert und schützt sie Ihr Gerät, damit Sie es jederzeit bedenkenlos mitnehmen können.

Tragetasche kann einzeln o. als zusätzl. Schutz in Tasche verwendet werden

Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.

Klappdesign für komfortable Sicherheit

Das Klappdesign wurde entwickelt, damit Ihr Gerät auch ohne Klett- oder Reißverschluss sicher in der Tasche aufbewahrt wird.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 376.9 kB
  • 21 April 2024

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