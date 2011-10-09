Schutz und Griffsicherheit

Diese Hülle mit Gummiakzenten schützt Ihr iPad von allen Seiten und verfügt über ein kristallklares Fenster, über das Sie den Bildschirm Ihres iPads nutzen können. So garantiert diese Hülle jederzeit optimale Griffsicherheit, während Sie vollständigen Zugriff auf alle Steuerungen sowie den Dockinganschluss Ihres iPads haben.