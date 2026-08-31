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Eingestellt

Hartschalentasche

DLN1774/10

Ultradünne Tasche

Diese schlanke Hartschalentasche ist nicht nur robust, sondern auch sehr leicht, für anhaltenden Schutz Ihres iPads und hohen Tragekomfort für unterwegs. Harter Kunststoff schützt die Rückseite und die Kanten Ihres Geräts, während Sie gleichzeitig vollständigen Zugriff auf die Bedienelemente haben.

Alle Vorteile anzeigen

für optimalen Schutz

Ultradünne Tasche

  • für iPad 2

Zugriff auf alle Bedienelemente und den Anschluss für Docking-Station

Die Öffnungen dieser Tasche bieten bequemen Zugriff auf alle Bedienelemente und den Anschluss für die Docking-Station. So können Sie Ihr Gerät auch dann verwenden, wenn es gut geschützt in der Tasche steckt.

Kristallklare Polycarbonat-Hülle

Diese Hartschalen-Tasche besteht aus robustem Polycarbonat und bietet somit stabilen durchsichtigen Schutz für das Gerät.

Schneller und einfacher Schutz

Diese Hülle besteht aus einem dauerhaften Material, das perfekt an Ihr Gerät angepasst ist. Die Hülle ist schnell und einfach anzubringen und bietet für das Gerät einen zusätzlichen Schutz.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 257.7 kB
  • 21 April 2024

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