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USB-Powerbank

DLP5750/00

Vielseitig einsetzbarer USB-Akkusatz

Ultraflach mit 5.000 mAh und sicherem Li-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Zwei USB-Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten.

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Ultraflach, 2 USB 1 A/2,1 A Ausgabe

Vielseitig einsetzbarer USB-Akkusatz

  • 5.000 mAh

LED-Anzeige

Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

Technische Daten

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