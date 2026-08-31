Eingestellt
DLP5750/00
Vielseitig einsetzbarer USB-Akkusatz
Ultraflach mit 5.000 mAh und sicherem Li-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Zwei USB-Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten.
5.000 mAh
Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
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