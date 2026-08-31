Vielseitige Powerbank als idealer Reisebegleiter

Dank der Kapazität von 5.000 mAh und der austauschbaren Stecker ist diese Powerbank der ideale Reisebegleiter. Die Stecker umfassen die Ausführungen EU, AU, UK und US und ermöglichen direktes Aufladen über eine Steckdose. Sie müssen nicht mehr nach Lademöglichkeiten für Ihr mobiles Gerät suchen und haben keine Probleme mehr, die Powerbank im Ausland aufzuladen.