DLP7721C/00
20.000 mAh
3 USB-Ladeanschlüsse
QC 3.0 und PD 3.0
PPS
3 USB-Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden von drei Geräten
Ausgestattet mit USB-C (Power Delivery) PD 20 W Schnellladeanschluss.
Schnellladetechnologie (QC) durch Erhöhung von Spannung und Strom. Sie verwendet das Schnellladeprotokoll, um die Ladegeschwindigkeit für kompatible Geräte zu optimieren und so die Ladezeiten zu verkürzen
3.2
von 5
5
Bewertungen
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst
Date of Use 2026-07-15
Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst
Date of Use 2026-07-15
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Vorteile
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Nachteile
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst
L'Herminois
06/07/2025
France
Verifizierter Käufer
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Diese Bewertung wurde für DLP7721C Batterie externe USB verfasst
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