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  • Leistungsstarke Powerbank
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USB-Powerbank

DLP7721C/00

3.2
| (5) Bewertungen
Leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 20.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Schnelles Aufladen Ihres Geräts mit USB-C PD 3.0, max. 20 W Ausgangsleistung oder USB-A-Anschluss mit QC 3.0, max. 18 W Ausgangsleistung.
Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Leistungsstarke Powerbank

  • 20.000 mAh

  • 3 USB-Ladeanschlüsse

  • QC 3.0 und PD 3.0

  • PPS

3 USB-Anschlüsse laden drei Geräte gleichzeitig auf

3 USB-Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden von drei Geräten

USB-C PD 20 W Ladeanschluss

Ausgestattet mit USB-C (Power Delivery) PD 20 W Schnellladeanschluss.

USB-A mit Schnellladung (QC)

Schnellladetechnologie (QC) durch Erhöhung von Spannung und Strom. Sie verwendet das Schnellladeprotokoll, um die Ladegeschwindigkeit für kompatible Geräte zu optimieren und so die Ladezeiten zu verkürzen

Technische Daten

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Bewertungen

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3.2

von 5

5

Bewertungen

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst

Date of Use 2026-07-15

Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst

Date of Use 2026-07-15

18/06/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Vorteile

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Nachteile

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DLP7721C USB-Powerbank verfasst

06/07/2025

France

France

Verifizierter Käufer

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Diese Bewertung wurde für DLP7721C Batterie externe USB verfasst

Diese Bewertung wurde für DLP7721C Batterie externe USB verfasst

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