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Eingestellt

Dockingstation

DS3020/12

4.5

| (44) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Philips Dockingstation DS3020/12 bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser Dockingstation

Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz

  • für iPod/iPhone

  • Akku-/Netzbetrieb

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.5

von 5

44

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

20/08/2011

Deutschland

Deutschland

Super Dockinglautsprecher

Perfekter Klang, lange Batterie haltbarkeit, cooles Design, praktische ladestation, Und das App ist auch sehr gut. Und vorallem Laut ist er ohne das er verrauscht klingt. Für den Preis 1a. Leider war es in der nächsten Woche bei Media Markt für 20€ günstiger zu haben :(

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27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

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01/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.

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