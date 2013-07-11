Eingestellt
DS3205/12
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Der Dockinglautsprecher DS3205, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellsten iPods über den Lightning-Anschluss, gibt Musik von Ihrem iPod/iPhone mit kristallklarem Klang wieder. Profitieren Sie von der Wahl zwischen Netz- und Batteriebetrieb für maximale Flexibilität.
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone
10 W, Netzstrom- oder Akkubetrieb
3.1
von 5
25
Bewertungen
Beth1471
11/07/2013
United Kingdom
Funky
Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3205 docking speaker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3205 docking speaker verfasst
Camjuke
09/04/2013
België
L'Excellence du son Philips
- Cet appareil est très esthétique, - d'une simplicité d'utilisation incomparable, - Vous pouvez positionner votre Iphone très facilement et avec n' importe quel coque de protection puisque le support se déplace d'avant en arrière pour s’adapter à la profondeur de votre Iphone. - Le son est excellent et puissant, plus que suffisant un appartement. - l'autonomie sur piles est une bonne idée pour le déplacer, chambre, cuisine par exemple. Bref un bon achat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst
BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst
Datum der Benutzung 2026-05-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst
Datum der Benutzung 2026-05-01