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  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
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  • Verpackungsfoto
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Eingestellt

Dockingstation mit Lightning-Dock

DS3205/12

3.1

| (25) Bewertungen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Der Dockinglautsprecher DS3205, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellsten iPods über den Lightning-Anschluss, gibt Musik von Ihrem iPod/iPhone mit kristallklarem Klang wieder. Profitieren Sie von der Wahl zwischen Netz- und Batteriebetrieb für maximale Flexibilität.

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Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • 10 W, Netzstrom- oder Akkubetrieb

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.1

von 5

25

Bewertungen

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3205 docking speaker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3205 docking speaker verfasst

09/04/2013

België

België

L'Excellence du son Philips

- Cet appareil est très esthétique, - d'une simplicité d'utilisation incomparable, - Vous pouvez positionner votre Iphone très facilement et avec n' importe quel coque de protection puisque le support se déplace d'avant en arrière pour s’adapter à la profondeur de votre Iphone. - Le son est excellent et puissant, plus que suffisant un appartement. - l'autonomie sur piles est une bonne idée pour le déplacer, chambre, cuisine par exemple. Bref un bon achat

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst

Datum der Benutzung 2026-05-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3205 Station d'accueil verfasst

Datum der Benutzung 2026-05-01

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration